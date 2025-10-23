جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 75 عاما (وقد ووري جثمانه الثرى أمس الأربعاء بعد صلاة العصر). (إنا لله وإنا إليه راجعون).



٭ عزاء الرجال: ديوان أسرة آل الصباح ـ قصر بيان (يومي الخميس والجمعة بعد صلاة العصر)



ـ هاتف: 51151151.



٭ عزاء النساء: المسيلة ـ قطعة 7 ـ شارع 10 ـ منزل 25 (يومي الخميس والجمعة صباحا وعصرا) ـ هاتف: 66407457.



«الأنباء» التي آلمها المصاب، تتقدم بالعزاء إلى أسرة



آل الصباح الكرام، وتدعو الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان وحسن العزاء، وترجو الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.