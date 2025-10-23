

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل ماجد بورسلي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.محمد حمد البادي والمستشار بمملكة البحرين الشقيقة عبدالرحمن السيد المعلا ورئيس المحكمة العليا في سلطنة عمان الشقيقة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر الشقيقة المستشار د.حسن بن لحدان المهندي والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي، وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الدوري الـ 11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون في الكويت.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد وكبار المسؤولين.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو- إمبراطور اليابان الصديقة- ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.