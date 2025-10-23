في ثالث تعاون بين شبكة «نتفليكس» العالمية والمنتج جمال سنان وبعد نجاح فيلم honeymoonish العام الماضي، تستعد المنصة لعرض فيلم «عريس وعروستين» من أعمال «نتفليكس» الأصلية، في 7 نوفمبر المقبل.



قصة الفيلم تدور حول آدم الشاب اللعوب الذي لا يؤمن بالحب، وجد نفسه مخطوبا لفتاتين في الوقت نفسه!



وبين محاولاته المستميتة لإبقاء الأمر سراً حتى لا تكتشف إحداهما الأخرى، لم يدرك آدم أن القلب لا يتسع لاثنتين: فأيهما سيختار؟



الفيلم للمخرج إيلي السمعان، تأليف إياد صالح، بطولة عبدالله بوشهري، ليلى عبدالله، لولوة الملا، حمد أشكناني، سارة أبي كنعان وغيرهم.