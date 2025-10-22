تسجيل 55 مخالفة مرورية وضبط 23 مخالفاً وتحرير 7 محاضر لورش غير الملتزمة باللوائح والاشتراطات التنظيمية



في إطار الجهود المستمرة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط المروري وبحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير العميد بدر غازي القطان، نفذت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الفحص الفني وإدارة الرقابة الأمنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، حملة مرورية تفتيشية على الورش الصناعية في منطقة جليب الشيوخ، يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025.

وتم تسجيل 55 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت الجهود عن ضبط 23 مخالفاً لقانون الإقامة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، وقامت فرق وزارة التجارة والصناعة بتحرير سبعة محاضر ضبط على الورش غير الملتزمة باللوائح والاشتراطات التنظيمية، فيما قامت بلدية الكويت بتسجيل ثمانية محاضر لاستغلال الساحات العامة بطرق غير قانونية.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على حفظ النظام العام، وتعزيز السلامة المرورية، ومواجهة أي تجاوزات قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار تنفيذ حملات مماثلة في مختلف المناطق لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.