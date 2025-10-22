أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.



وقالت "الخارجية" في بيان لها: إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.



وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.



كما أكدت الكويت موقفها الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.