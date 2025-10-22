أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيا عاما للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الامر الملكي نص على التالي:



بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية



بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.



وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .



وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 4 ) بتاريخ 20 / 1 / 1414 هـ، ورقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، ورقم ( أ / 82 ) ورقم ( أ / 83 ) المؤرخين في 29 / 2 / 1446هـ.



وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.



أمرنا بما هو آت:



أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.



ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.