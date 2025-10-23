في مشهد لم تعهده العاصمة المغربية من قبل، تحولت شوارع الرباط مساء الأربعاء إلى كرنفال جماهيري ضخم، ابتهاجاً بالإنجاز الكروي التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي تحت 20 عاماً عقب الفوز بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخهم وتاريخ الكرة العربية، حيث جابت حافلة مكشوفة تقل أبطال "شباب أسود الأطلس" شوارع المدينة، وسط أجواء احتفالية شعبية غير مسبوقة.

وقبل مغادرة حافلة "أشبال الأطلس" لباب السفراء بالعاصمة الرباط، حيث يوجد القصر الملكي، حظي أعضاء المنتخب المغربي للشباب باستقبال من قبل ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الذي ترأس بتعليمات من العاهل محمد السادس ملك المغرب حفلاً أقيم على شرف أبطال العالم في كرة القدم لأقل من 20 سنة.

وعقب الحفل، تجمهر الآلاف من مختلف الأعمار على أطراف الطرق الرئيسية، مشكلين "نهراً بشرياً" من الفرح والحماس لتحية اللاعبين الذين صعدوا فوق الحافلة المكشوفة، رافعين الكأس الذهبية عالياً، في لقطات امتزجت فيها دموع الفرح بالفخر.