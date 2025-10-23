في ليلة أوروبية كلاسيكية على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، نجح ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين وصعب على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-0، وذلك في قمة الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026.

الفوز جاء بفضل هدف حاسم من النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، ليضمن "الميرينغي" العلامة الكاملة في انطلاقته الأوروبية بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطتين بالمركز 25.

من جانبه، استعاد ليفربول توازنه بعد 4 هزائم متتالية في مختلف المسابقات من بينها الهزيمة أمام جلطة سراي التركي في الجولة الثانية وحقق انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-1.

ورغم ان راسموس كريستينسين افتتح التسجيل لصالح آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 26 لكن ليفربول قلّب النتيجة في 4 دقائق، فأدرك التعادل عن طريق هوجو إيكتيكي في الدقيقة 35، قبل أن يتقدم عن طريق فيرجل فان دايك في الدقيقة 39 ثم سجل إبراهيما كونتي الهدف الثالث قبيل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 من زمن المباراة وفي الشوط الثاني أحرز كودي جاكبو رابع أهداف ليفربول في الدقيقة 66، ثم اضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس بعدها بـ4 دقائق في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى النقطة السادسة ليتقدم إلى المركز العاشر في الترتيب العام.

بدوره، حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه كلوب براغ ب4-0 ليشارك ريال مدريد الصدارة ب9 نقاط.

وفي باقي النتائج اكتسح تشلسي ضيفه اياكس الهولندي 5-1 رافعا رصيده الى 6 نقاط بالمركز ال11، بينما تعادل توتنهام مع موناكو سلبيا وبدات النتيجة انتهى لقاء اتالانتا وسلافيا براغ كما فاز جلطة سراي 3– على بودو جليمت وبذات النتيجة فاز اتلتيك بلباو على كارباغ اغدام.