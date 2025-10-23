اُفتتحت دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب رسميا مساء الأربعاء في البحرين، والتي تقام في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 4000 رياضي من 45 دولة ومنطقة آسيوية وذلك بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة انطلاق دورة الألعاب الآسيوية خلال حفل أقيم في منطقة الصخير.

وتشمل المنافسات 26 رياضة و232 فعالية.

وخلال الحفل أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الرياضة جسر التقارب بين الشعوب، ومصدر فخر للأجيال الشابة في آسيا.

وأضاف أن دورة الألعاب الآسيوية للشباب ليست مجرد حدث رياضي بل هي منصة حقيقية لاكتشاف أبطال المستقبل الأولمبيين الذين سيمثلون القارة الآسيوية، وقال "نحن على ثقة بأن هذه الدورة ستشكل علامة فارقة في مسيرة الرياضة الآسيوية، وتعكس قدرة البحرين على كسب التحدي وتنظيم حدث قاري كبير في فترة قياسية بفضل تضافر الجهود المخلصة من جميع الجهات".

وثمن الشيخ خالد المجلس الأولمبي الآسيوي على ثقته في مملكة البحرين لاستضافة هذ الدورة.

من جهته، عبّر النائب الأول لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تيموثي فوك عن امتنانه للبحرين للاستعداد لهذا الحدث خلال ثمانية أشهر فقط من التحضيرات، وقال إن "هذه أكبر دورة ألعاب للشباب على الإطلاق، وهي رمز لوحدة آسيا وطاقتها".

ولفت إلى أن"الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاما هي مهد الأساطير. ستخلد البحرين 2025 كنقطة انطلاق للعديد من أبطال آسيا والأولمبيين المستقبليين".