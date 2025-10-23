وقع أكثر من 850 شخصية عامة وخبيرا تقنيا، بينهم ستيف وزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل وريتشارد برانسون مؤسس «فيرجن»، على بيان يدعو إلى وقف تطوير ما يعرف بالذكاء الفائق، وهو شكل من الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يتفوق على القدرات البشرية في جميع المجالات المعرفية.

حمل البيان توقيعات عدد من رواد الذكاء الاصطناعي الأوائل مثل العالمين يوشوا بنجيو وجيف هينتون، اللذين يلقبان بـ«آباء الذكاء الاصطناعي الحديث».

وجاء في البيان أن السعي وراء بناء ذكاء فائق يثير مخاوف خطيرة تتراوح بين البطالة الواسعة، وتراجع الحريات الفردية، وفقدان السيطرة على الأنظمة، وصولا إلى تهديد الأمن القومي وحتى بقاء الإنسان نفسه.