أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لمصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وأكد البديوي في بيان، أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل مشددا على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتنتهك القوانين الدولية والأممية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة مجددا موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.