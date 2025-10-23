قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس إن إجمالي عدد المعاملات المنجزة في إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 35 ألف معاملة برسوم إجمالية تجاوزت 3.6 ملايين دينار كويتي (نحو 8 .11 مليون دولار أميركي).



وأضافت الوزارة في إحصائية صادرة عنها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قسم العلامات التجارية سجل العدد الأكبر من المعاملات بإنجاز نحو 31 ألف معاملة بإجمالي رسوم تجاوزت 3 ملايين دينار (نحو 9.9 ملايين دولار) وتصدرت طلبات تسجيل العلامة التجارية القائمة تلتها عمليات النشر وإصدار الشهادات.



وأوضحت أن قسم براءات الاختراع أنجز نحو 4 آلاف معاملة برسوم تزيد على 567 ألف دينار (نحو 84 .1 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الشركات ساهمت بأكبر حصة من المعاملات بإجمالي 2901 معاملة برسوم نحو 509 آلاف دينار (نحو 65 .1 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المعاملات الخاصة بالأفراد 1254 معاملة برسوم 58 ألف دينار (نحو 189 ألف دولار).



وذكرت أن قسم النماذج الصناعية أنجز 361 معاملة برسوم بلغت نحو 6 .2 ألف دينار (نحو 65 .8 آلاف دولار)، مبينة أن طلبات إيداع النماذج كانت في المقدمة تلتها منح ونشر وتجديد النماذج الصناعية.