تحت رعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) مساء أمس الأربعاء، لقاء وديا وذلك في المركز العلمي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن اللقاء يأتي في إطار حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على الالتقاء بالكوادر الوطنية في المؤسسة وتشجيعها وتعزيز التواصل مع موظفيها ومراكزها التابعة واستعراض جهودها في تطوير الأداء المؤسسي وتكريس ثقافة الابتكار ضمن استراتيجيتها (2025-2029) تحت شعار (إرث راسخ.. مستقبل مبتكر).

وأضافت أن فريق المؤسسة قدم خلال اللقاء عرضا مرئيا حول مبادرة (نماذج تطوير المبادرات) التي تهدف لتحويل أفكار الموظفين إلى مشاريع تطويرية قابلة للتنفيذ ضمن استراتيجية المؤسسة.

وأوضحت أن المبادرات المعروضة تضمنت مشاريع تعزز الكفاءة المؤسسية مثل تطوير البنية التحتية البحثية والأنظمة الإلكترونية الموحدة إلى جانب مبادرات نوعية من المراكز التابعة منها المساحة العلمية المشتركة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومشروع الكواشف الكيميائية في معهد دسمان للسكري.

وثمنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دور سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ودعم سموه وتشجيعه المستمر لجهود المؤسسة وموظفيها في تنفيذ رسالتها وتحقيق أهدافها التنموية والعلمية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر ملموس ما يعزز الكفاءة والحوكمة ويدعم مسيرة التنمية العلمية والتكنولوجية في دولة الكويت.

واختتم اللقاء بعشاء جمع سمو رئيس مجلس الوزراء مع كوادر المؤسسة بحضور أعضاء مجلس إدارتها ومديري المراكز التابعة لها في أجواء ودية أكدت روح التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات المؤسسة.