طالب خلال لقائه رئيس "الميكانيزم" تفعيل عمل اللجنة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس، أن ما من أحد من أبناء الجنوب ببلاده خصوصا ولبنان عموما يريد العودة الى حالة الحرب.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها، أن عون أبلغ الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (ميكانيزم) الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، خلال استقباله في القصر الجمهوري، بضرورة تفعيل عمل اللجنة لوضع حد لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر نوفمبر الماضي.

وجدد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه العام الماض، لافتا الى انه "يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب" ومنع اعتداءات الاحتلال التي "لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما انها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها".

وأكد قيام الجيش اللبناني "بواجبه كاملا في جنوب الليطاني وانه يعزز انتشاره يوما بعد يوم" مطالبا بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي يحتلها حتى يتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره وصولا الى الحدود الجنوبية الدولية.

ولفت عون الى ما قام به الجيش اللبناني من "تنظيف" الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف عن الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب.

وأوضح ان لبنان ملتزم بتطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله مؤكدا ان اي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف "ستساعد حتما على انهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان".

من جهته اطلع الجنرال الامريكي كليرفيلد الرئيس اللبناني على أجواء اجتماع لجنة (ميكانيزم) لافتا الى ان اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب مشيرا الى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.

يذكر ان لجنة (ميكانيزم) تتكون من ممثلين عن الولايات المتحدة (رئيسا) وفرنسا و(يونيفيل) ولبنان بالإضافة إلى الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت اللجنة قد تشكلت بعد التوصل لاتفاق ايقاف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 وذلك بعد توسع الحرب في لبنان في سبتمبر ذلك العام بشن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم.