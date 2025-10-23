استهدفت سلسلة غارات اسرائيلية اليوم الخميس، مناطق جبلية في شرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه أغار على "عدة أهداف" لحزب الله من بينها موقع إنتاج "صواريخ دقيقة".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل إسرائيل شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصا في الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية محلة الشعرا والغربية في البقاع"، لافتة الى "غارتين" اسرائيليتين "على جرود الهرمل".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان، أنه قصف "معسكرا استخدم لتدريب عناصر حزب الله وشوهد في داخله عناصر من التنظيم".

وأضاف أن حزب الله استخدم المعسكر "بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وقال إنه قصف أيضا "بنى تحتية عسكرية داخل موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية ارهابية داخل موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين في شمال لبنان".

ومن جانبه أكّد رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، أن "لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، مطالبا في المقابل بأن تقوم اسرائيل "بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقف اعتداءاتها المستمرّة".