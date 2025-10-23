قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية المحتلة، فيما حذر وزير الخارجية ماركو روبيو من أن مشاريع ضم أجزاء من الضفة الغربية او توسيع نطاق السيادة عليها يهدد اتفاق السلام المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد فانس في تصريحات بختام زيارته لإسرائيل ان الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة.

وأضاف: «خطوة الكنيست بشأن ضم الضفة حمقاء وإهانة لي»، مشددا على ان «إسرائيل لن تضم الضفة ولم نكن سعداء بقرار الكنيست» في هذا الخصوص، معتبرا أن «تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة أمر رمزي».

وشدد نائب الرئيس الأميركي على تمسك واشنطن «بصمود اتفاق السلام في غزة». وقال: سنواصل العمل لجعل الاتفاق صامدا.

ولفت فانس إلى أن الاتصالات مستمرة مع الشركاء بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات في تنفيذ اتفاق السلام بالقطاع «لكن المناقشات متواصلة».

وأكد عدم نشر قوات أميركية في غزة.

وأعرب فانس عن الأمل في إعادة بناء مدينة رفح بقطاع غزة خلال عامين أو 3 أعوام، مضيفا: «سنبدأ إعادة إعمار المناطق التي لا وجود لحركة حماس فيها».