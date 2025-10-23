تصدر لاعب ليڤربول النجم المصري محمد صلاح، حديث الوسط الرياضي العالمي خلال الساعات الماضية، عقب مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث خرج صلاح من ملعب «دويتشه بنك بارك» في فرانكفورت غاضبا وصامتا، واكتفى بتحية سريعة للجماهير بعد نهاية فوز فريقه الساحق على فرانكفورت بنتيجة 5-1، في مشهد لم يعتده عشاق ليڤربول حيث لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة في قرار صادم من المدرب الهولندي آرني سلوت الذي فضل الاعتماد على وجوه جديدة في الهجوم.

وللمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليڤربول «صيف 2017»، يجد صلاح نفسه خارج التشكيل الأساسي لمباراتين متتاليتين في دوري الأبطال، وعندما شارك بديلا قبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة بدلا من المتألق هوجو إيكيتيكي، بدا متوترا، وأهدر فرصتين محققتين أمام المرمى، إحداهما عندما فضل التسديد من زاوية شبه مستحيلة، بدلا من تمرير الكرة لزميله فلوريان فيرتز الخالي من الرقابة، في لقطة عكست تراجع الثقة والحس التهديفي لدى النجم المصري.

وفاجأ صلاح جماهير الفريق بحذف صورته بقميص ليڤربول، وكذلك صفته كلاعب في النادي من حساباته الرسمية على منصتي «X» و«إنستغرام»، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين متابعيه، حيث فسر البعض هذا التصرف بأنه رد فعل غاضب من صلاح تجاه الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها مؤخرا بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التسجيل في الأسابيع الأخيرة.

وما يؤكد ذلك قيام بعض الحسابات الجماهيرية الرسمية والكبيرة التابعة لليڤربول مثل حساب «ذا أنفيلد توك»، بنشر ما يفيد اعتذارها رسميا للنجم المحبوب من جماهير الفريق بعدما نشروا في وقت سابق «تغريدة» أو تعليقا اعتبر مسيئا أو قاسيا تجاه محمد صلاح بسبب مستواه الحالي وتراجع أرقامه، وقالوا: «نعتذر عن منشور غير محسوب نشر الليلة الماضية، صلاح أحد أفضل من لعب لهذا النادي، فاز بكل شيء ممكن، ويمر بفترة صعبة ويستحق منا جميعا الصبر والدعم، هو يحتاج دعمنا جميعا، ونحن أيضا سنكون معه، نحن معك أيها الملك».

وإحصائيا، يعيش صلاح أسوأ بداية موسم له مع ليڤربول، إذ سجل 3 أهداف فقط في جميع المسابقات، أحدها من ركلة جزاء أمام بيرنلي، وهو معدل لم يبلغه في أي موسم سابق مع النادي.

ويمر صلاح «33 عاما» بمرحلة صعبة نفسيا، بعد رحيل زميله المقرب ديوجو جوتا في يوليو الماضي، حيث أظهرت دموعه أمام جماهير «أنفيلد» في أغسطس حجم تأثير الفقد عليه، لكن الأداء الضعيف الأخير يثير أسئلة قاسية داخل النادي، هل ما زال صلاح يستحق مركزه الأساسي؟

وجرب مدرب الفريق آرني سلوت أمام فرانكفورت نظاما تكتيكيا جديدا (4-4-2 يتحول إلى 2-4-4 أثناء الاستحواذ)، وقدم الفريق أداء مذهلا هو الأفضل هذا الموسم، ليسجل فوزه الأول بفارق 4 أهداف منذ أبريل الماضي، وتألق إيكيتيكي بتسجيله وصناعته للأهداف، فيما استعاد فيرتز جزء كبير من مستواه بمساهمتين حاسمتين لأول مرة هذا الموسم، ليبدو أن المدرب بات يجد حلولا خارج «ظل» صلاح.

وعن استبعاده للنجم المصري، قال سلوت بعد المباراة: «يكون من الصعب استبعاد صلاح، لكن الأمر كذلك مع لاعبين آخرين، وأعجبتني الطريقة التي أنهينا بها مباراة مان يونايتد بعد أن خلقنا العديد من الفرص».

ومع إصابة ألكسندر إيزاك في العضلة الضامة، تبدو المنافسة مفتوحة بين فيديريكو كييزا وصلاح لشغل مركز الجناح أمام برينتفورد السبت المقبل، إلا أن المؤشرات تميل لمصلحة كييزا، نظرا للياقته العالية وتفوقه في الضغط الدفاعي.

مستقبل غامض

وبشكل عام، تزايدت التكهنات مؤخرا حول اقتراب رحيل صلاح عن ليڤربول رغم امتداد عقده حتى عام 2027، حيث قال أسطورة مان يونايتد واين روني في تصريحات: «محمد صلاح من أفضل 5 إلى 7 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبدو أن الإرهاق بدأ يظهر عليه. لن أتفاجأ إذا رحل في يناير أو الصيف المقبل، فالضغط والإرهاق أثرا عليه بشكل واضح».

اهتمام سعودي متجدد

في المقابل، كشفت وسائل إعلام سعودية أن أندية الاتحاد والهلال لا تزال تتابع موقف صلاح باهتمام، مشيرة إلى أن الاتصالات لم تنقطع منذ المحاولة السابقة لضمه في الموسم الماضي. وأضافت أن بقاء عامين في عقد صلاح يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبله، خاصة إذا قرر خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا قريبا.

ووفق ما سبق، لم يعد صلاح «الرجل الأول» في هجوم ليڤربول، بينما ما زالت الجماهير تقدره رمزا وهدافا تاريخيا، لكن الواقع الفني الجديد يضعه على المحك، فإما أن يستعيد بريقه سريعا، ليؤكد أنه لا يزال جزءا من مستقبل الفريق، أو أن بداية عهد جديد بقيادة إيكيتيكي ورفاقه قد تعلن رسميا نهاية حقبة صلاح في «أنفيلد».. الجماهير تترقب، والرد ربما يأتي من صلاح نفسه، داخل الملعب أو عبر حساباته مجددا.