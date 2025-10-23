دارين العلي

أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة طارق الرومي، أن أي قرار حرب أو مقاطعة ينعكس على أسعار النفط، متوقعا ارتفاع الأسعار في ظل العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية.

كما توقع الرومي، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحويل الدول المتضررة الطلب على النفط باتجاه الخليج والشرق الأوسط، لافتا إلى ان هناك بوادر لذلك، وأن هناك جهوزية لدى دول «أوپيك» لذلك.

وقال «كل دول «أوپيك» تصدر حاليا بأقل من طاقتها، وفي حال زيادة الطلب يمكن إعادة القدرة إلى سابق عهدها».

وقال «إن «أوپيك» جاهزة لإعادة الكميات التي سحبتها سابقا من السوق، فقد رفعنا من السوق سابقا بحدود المليون و600 ألف برميل ونرجعها تدريجيا بشكل شهري، ونحن جاهزون لإرجاعها في حال زيادة الطلب».