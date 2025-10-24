ربطت العديد من الثقافات حول العالم بين اكتمال القمر وسلوكيات غامضة لدى البشر، لكن الحقائق العلمية التي كشفتها الدراسات الحديثة بدأت اليوم تفك طلاسم هذه العلاقة المعقدة.

ويربط الكثيرون اكتمال القمر بالأرق والسلوك غير المألوف، حتى إن كلمة «هوس» في الإنجليزية (Lunacy) مشتقة من الكلمة اللاتينية «لونا» التي تعني القمر.

ويؤكد الباحثون أنه خلال الليالي السابقة لاكتمال القمر ينام الأشخاص بمعدل أقل بنحو 20 دقيقة، ويستغرقون وقتا أطول للخلود إلى النوم، كما تقل فترة نومهم العميق المجدد للطاقة.

لكن الدراسات الحديثة توضح أن تأثير القمر ناتج عن ضوئه الساطع الذي يضعف إفراز الميلاتونين ويقلل جودة النوم. ويختلف التأثير بين الأفراد والمناطق، حيث الرجال وسكان الريف أكثر تأثرا، ولا علاقة مثبتة بالقمر والاضطرابات النفسية، بينما الأضواء الاصطناعية والتعرض للشاشات الإلكترونية تبقى العامل الأكبر في اضطراب النوم.