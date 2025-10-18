علق استشاري طب وجراحة العيون الدكتور يوسف الرويسان الظفيري على ما تم تداوله مؤخرًا حول نجاح زراعة عين بشرية كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن العملية التي أُجريت في جامعة NYU Langone Health تُعد الأولى من نوعها عالميًا، لكنها ما زالت في الإطار التجريبي.

وأوضح الظفيري أن الفريق الجراحي نجح في الحفاظ على العين المزروعة حية من الناحية التشريحية، أي أن فيها تغذية دموية، إلا أن المريض لم يستعد الرؤية حتى الآن، وحركة العين لا تزال محدودة نتيجة صعوبة إعادة ربط العصب البصري والعضلات بدقة كاملة.

وأضاف أن الهدف من مثل هذه العمليات في الوقت الحالي هو البحث العلمي واستكشاف الإمكانات المستقبلية لتحسين الشكل أو دعم الأبحاث، وليس علاج العمى أو استعادة البصر فعليًا.

وأشار إلى أن هذه التقنية قد تُستخدم مستقبلًا في حالات فقدان العين بسبب الحوادث أو الإصابات الشديدة، لكنها لا تُعتبر بديلًا لعمليات زراعة القرنية أو الشبكية المعروفة.

وختم الظفيري تصريحه مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا علميًا وبحثيًا كبيرًا، إلا أنه لا يعني حتى الآن إمكانية استعادة البصر بعد زراعة عين بشرية كاملة