القاهرة - محمد سامي



نجح الأهلي حامل اللقب، ومع ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في استعادة صدارة جدول الترتيب بعد فوزه الصعب على الاتحاد السكندري 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، رافعا رصيده إلى 21 نقطة بعدما حقق الانتصار الخامس على التوالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ 17.



وأكد المدير الفني للأهلي ييس ثوروب عقب اللقاء أن الفريق قدم شوطا أول جيدا، لكنه غير راض عن تراجع الأداء في الشوط الثاني، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية، وصرح: «الهجوم الجيد يجعلك تفوز بالمباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يجعلك تحقق البطولات، تسجيل الأهداف مهم لكن الأهم ألا نستقبل»، مضيفا أنه بدأ في عقد جلسات فردية مع لاعبي الفريق للتعرف أكثر على شخصياتهم وطريقة تفكيرهم بهدف تطوير الأداء الجماعي خلال الفترة المقبلة.



في المقابل، تعثر المصري البورسعيدي في سباق الصدارة بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه سموحة على ستاد برج العرب، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر وسيراميكا كليوباترا (20 نقطة)، فيما رفع سموحة رصيده إلى 15 نقطة تقدم بها للمركز الثامن.



ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي والمصري وجها لوجه في الجولة الثالثة عشرة من الدوري 2 نوفمبر المقبل.



وتنطلق غدا السبت منافسات الجولة الـ 12 من الدوري بمباراتين، حيث يلتقي حرس الحدود (المركز 15 بـ 11 نقطة) مع غزل المحلة (المركز 12 بـ 14 نقطة) في الـ 5 مساء، فيما يواجه مودرن سبورت (المركز 10 بـ 15 نقطة) نظيره المقاولون العرب (المركز 20 بـ 6 نقاط) في الـ 8 مساء.



قاريا، يخوض الزمالك اليوم الجمعة مواجهة الإياب أمام ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على ستاد السلام الدولي في الـ 6 مساء، ويسعى «الأبيض» لتأكيد تفوقه بعد فوزه الكبير ذهابا 6-0، حيث أعلن المدير الفني يانيك فيريرا عن نيته منح الفرصة لعدد من اللاعبين الغائبين عن التشكيلة خلال الفترة الماضية مثل عدي الدباغ ونبيل دونغا ومحمد شحاتة بعد تعافيهم من الإصابات.



وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا، يستعد الأهلي لمواجهة إيغل نوار البوروندي في إياب الدور ذاته والمقرر إقامتها مساء غد السبت في تمام الـ 8 على ستاد القاهرة الدولي بعد فوز «الأحمر» ذهابا بهدف دون رد، ويأمل الأهلي في تقديم عرض قوي أمام جماهيره وتأمين بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.



إلى ذلك، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الحكام الدوليين الذين سيشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة 4 أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وجاءت القائمة على النحو التالي: حكام ساحة: محمد معروف ومحمود البنا، وحكام مساعدون: أحمد حسام طه، سامي هلهل، طارق مصطفى، هاني خيري، شريف عبدالله، وخالد حسين، حكام الفيديو: محمود عاشور وحسام عزب.