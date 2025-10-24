الدوحة ـ فريد عبدالباقي



خيبة أمل جديدة عاشتها الكرة القطرية في دوري أبطال آسيا، بعدما فشلت أنديتها الأربعة في تحقيق الانتصار خلال الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ليكتمل المشهد بتعادل الأهلي القطري أمام أركاداغ التركماني بنتيجة 2-2، في المواجهة التي جرت على ستاد الثمامة أمس الاول، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2.



ورغم الأفضلية الواضحة للأهلي في معظم فترات اللقاء، فإن الفريق أهدر فوزا كان في متناوله، بعدما تقدم بثنائية حملت توقيع ماتي ميتروفيتش، وميشيل فلاب (41 و56) قبل أن ينجح الفريق التركماني في العودة بهدفين متأخرين عن طريق بيرم عطاييف، وميكان ساباروف (79 و90+1).



وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، خلف المتصدر الخالدية البحريني 5 نقاط، فيما يملك أنديجان الأوزبكي 3 نقاط وأركاداغ نقطتين.



من جهته، أعرب المدرب الكرواتي للنادي الأهلي إيغور بيسكان عن خيبة أمله بخروج الفريق بنقطة من مواجهة أركاداغ. وقال إن فريقه أضاع الفوز وأهدر النقاط بعد أن كان متفوقا في كل دقائق المباراة ومتقدما 2-0، غير أنه لم يحسن التعامل مع الجانب الدفاعي وتلقى هدفين غيرا شكل المباراة وأهديا الفريق الضيف نقطة ثمينة.



وأكد بيسكان تحمله الكامل للمسؤولية وشعوره بالإحباط نتيجة مجريات المباراة التي كانت لصالحه، غير أن عناصر الفريق لم تحسن المحافظة على النتيجة، كما لم تحسن تعزيزها بعد التقدم بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، مشيرا إلى أنه أجرى تبديلاته الفنية وفقا لرؤيته لمسار المباراة وثقته في قدرة اللاعبين البدلاء الأربعة الذين دفع بهم في الشوط الثاني على حساب أربعة عناصر كانت مميزة في الملعب.



ونفى المدرب أن يكون قد تعجل في التبديلات من أجل إراحة اللاعبين لمواجهة الغرافة في الجولة الثامنة من الدوري القطري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه دائما يركز على المباراة التي تكون أمامه في الملعب دون غيرها.



ولم يكن الأهلي الوحيد الذي خرج بخيبة أمل في هذه الجولة، إذ واصلت بقية الأندية القطرية تعثرها في المسابقة القارية، ما يعكس تراجع الحضور القطري في النسخة الحالية من البطولة.



فالسد خسر خارج أرضه أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-3، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز التاسع، بينما حافظ الهلال على صدارة مجموعات منطقة الغرب، وبالنتيجة نفسها سقط الدحيل أمام الوحدة الإماراتي، ليتجمد رصيد الدحيل عن نقطة واحدة في المركز العاشر، ويرتفع رصيد الوحدة إلى 7 نقاط في المركز الرابع.



أما الغرافة فتعرض لخسارة قاسية أمام أهلي جدة السعودي حامل اللقب بنتيجة 0-4 في مدينة جدة، ليتوقف رصيد الغرافة عند 3 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الفريق السعودي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.



على جانب آخر، تنطلق السبت المقبل مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم والتي تشهد إقامة 3 مواجهات يلتقي الأهلي (التاسع 6 نقاط) مع الغرافة (الثالث 13 نقطة) في الـ5:30 مساء على ستاد الثمامة، في نفس التوقيت يحل الشمال (المتصدر 14 نقطة) ضيفا على الدحيل (السادس 8 نقاط) على ستاد عبدالله بن خليفة، بينما يستضيف السد (السابع 8 نقاط) منافسه العربي (الحادي عشر وقبل الأخير 4 نقاط) في الـ7:30 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في «كلاسيكو الكرة القطرية».