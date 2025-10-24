الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اكتفى الريان القطري بنقطة التعادل أمام مضيفه النهضة العماني بعد أن انتهت مواجهتهما 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.



وافتتح الفريق العماني التسجيل عبر لاعبه بيري جيان في الدقيقة 35، قبل أن يدرك الإسباني رودريغو مورينو التعادل للريان برأسية متقنة عند الدقيقة 66.



وبهذه النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما وصل النهضة إلى نقطتين في المركز الثالث.



وفي ذات المجموعة في وقت سابق، تلقى الشباب السعودي ضربة موجعة بخسارة أمام نظيره التضامن اليمني بنتيجة 2-0، والتي قادت الفريق للبقاء في المركز الأخير في المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط، فيما رفع الفريق اليمني رصيده إلى 3 نقاط ليحتل وصافة المجموعة.



ومن المقرر أن يستضيف الريان منافسه الشباب في الـ8 مساء 5 نوفمبر المقبل على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، والتي تشهد في ذات اليوم مواجهة أخرى تجمع بين النهضة والتضامن حضرموت في الـ6 مساء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.



ومن المتوقع أن تحدد مباريات الجولة الثالثة ملامح المتأهلين إلى الدور الثاني، لا سيما أنه يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مع توفير حوافز مالية للفرق المشاركة، إذ يحصل البطل على 3 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني على مليون دولار، بينما يخصص لكل مباراة خارج الأرض مبلغ 30 ألف دولار كمساهمة في السفر، بالإضافة إلى مكافأة الفوز نفسها لكل لقاء.