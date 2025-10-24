استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي، في مكتبه صباح أمس، سفيرنا لدى جمهورية تركيا علي العدواني، وذلك في إطار التواصل مع مسؤولي الجهات الحكومية والديبلوماسية في محافظة الفروانية.



وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير العدواني، مثمنا جهوده في تمثيل دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع الجمهورية التركية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الديبلوماسية.



من جانبه، أعرب العدواني عن سعادته بلقاء المحافظ، مشيدا بجهوده الملموسة في خدمة محافظة الفروانية وتعزيز التواصل المجتمعي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



من جهة أخرى، استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي، في مكتبه بديوان عام محافظة الفروانية صباح أمس، مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية العميد محمد عيد الغصاب، ومدير إدارة العمليات والدوريات بمديرية أمن محافظة الفروانية العقيد فواز النامي، وذلك في إطار بحث التعاون والتنسيق المشترك.



ورحب الناصر خلال اللقاء بالقيادات الأمنية، مثمنا دورهم الفاعل في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون الدائم بين مختلف القطاعات الأمنية، مؤكدا أن تحقيق الأمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وراحة المواطنين والمقيمين في محافظة الفروانية.



من جانبهما، أعرب الغصاب والنامي عن شكرهما إلى محافظ الفروانية على حفاوة الاستقبال وحرصه المستمر على دعم القطاع الأمني في مناطق المحافظة، مؤكدين حرصهما على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والمقيمين.