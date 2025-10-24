اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس الخميس برنامجه التدريبي «مكافحة الأخبار المضللة» الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي «كونا».



وتضمن البرنامج الذي قدمه الأستاذ المشارك في قسم الإعلام بجامعة الكويت د.حسين مراد محاور عدة حول أزمة المعلومات الحديثة وماهية ثورة المعلومات وتحدياتها، إضافة إلى سيكولوجية انتشار الأخبار الزائفة وطرق كشفها وكيفية بناء بروتوكول للتحقق داخل المؤسسات الإعلامية.



وأكد د.مراد لـ «كونا» عقب الختام أهمية هذا البرنامج وسط التطور التكنولوجي المتسارع وتعدد منصات النشر ومصادر الأخبار، ما يتطلب من الصحافيين والإعلاميين امتلاك مهارات متقدمة في التحقق من المعلومات والتفريق بين الخبر الحقيقي والمضلل.



وقال إن مواجهة الأخبار المضللة أصبحت من أولويات العمل الإعلامي المهني، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في ترسيخ ثقافة الدقة والمصداقية لدى الإعلاميين بما ينعكس إيجابا على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الوطنية.



وثمن جهود مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية في إعداد كوادر إعلامية قادرة على التعامل مع تحديات البيئة الرقمية الحديثة، مؤكدا أن مثل هذه الدورات تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني وتدعم الرسالة الإعلامية المسؤولة.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.