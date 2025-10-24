استهدفت طائرات مسيرة مجددا أمس لليوم الثالث على التوالي العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها الواقعين تحت سيطرة الجيش، بحسب ما أفاد شهود عيان، فيما دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى «تحرك عالمي عاجل لوقف الحرب».



وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل «سمعت صوت مسيرتين تمران فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه سلاح المهندسين والسلاح الطبي».



وأفاد شاهد آخر في جنوب العاصمة بأنه رأى مسيرات تتجه نحو المطار الذي يتعرض لضربات متتالية منذ ثلاثة أيام.



وقال «بعد الرابعة كان صوت المسيرات عاليا، شاهدتها تتجه نحو المطار وسمعت أصوات انفجارات».



ومنذ الثلاثاء، تشن هجمات بطائرات مسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع على محيط المطار.



وأغلق المطار منذ أبريل 2023 بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.



وكان من المقرر أن يعاد فتح المطار الأربعاء، لكن استهدافه بمسيرات الثلاثاء والأربعاء استدعى تعليق ذلك «حتى إشعار آخر» وفق مسؤول في المطار طلب عدم نشر اسمه.



ودعت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن برامج إغاثة مختلفة، هي المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، إلى «عناية دولية عاجلة بالأزمة في السودان، لمعالجة المعاناة الهائلة والمخاطر المتزايدة التي تواجه السكان».



وأصدرت الوكالات الأربع بيانا مشتركا أمس لاحظت فيه أن «أكثر من 900 يوم من القتال الوحشي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجاعة، وانقطاع الخدمات الحيوية، دفعت ملايين الأشخاص إلى حافة الموت، وخصوصا النساء والأطفال».



وأشار البيان خصوصا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ولايات كردفان، وخصوصا في إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد، حيث «تعيش مجموعات بأكملها في ظروف تتنافى مع الكرامة».