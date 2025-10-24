عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعا ضم وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وقادة الفرق في وزارة الدفاع.



وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» إن اللقاء الذي عقد في قصر الشعب، جرى خلاله «بحث المستجدات على الساحة الوطنية واستعراض عمل الوزارة خلال الفترة السابقة.»



في سياق متصل وجه وزير الدفاع الشكر لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا على استقبالهما بعثة للطلاب الضباط لتأهيلهم وتنمية كفاءاتهم واطلاعهم على أحدث منظومات الاسلحة واساليب الحرب الحديثة.



وكتب أبو قصرة في منشورات عبر حسابه الرسمي على منصة X: تتقدم وزارة الدفاع بالشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية على تعاونهما البناء في استقبال بعثة الوزارة، وعلى ما تبديه مؤسساتهما العسكرية من حرص على تبادل الخبرات وتطوير القدرات، بما يسهم في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير قدرات الجيش العربي السوري.



وقال في منشور سابق، انه «انطلاقا من إيمان وزارة الدفاع بأهمية العلم في بناء الجيوش وتطوير منظوماتها، تنطلق بعثة من طلابنا الضباط للدراسة في الكليات العسكرية في جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية، تعزيزا للتعاون الأكاديمي والعسكري، وبهدف تنمية الكفاءات وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة على أحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة».



وقد التقى وزير الدفاع ببعثة الطلاب الضباط الموفدين إلى السعودية وتركيا، والذي يأتي في «إطار سعي وزارة الدفاع إلى تنمية الكفاءات وتأهيل كوادر تمتلك المعرفة بأحدث منظومات الأسلحة وأساليب الحرب الحديثة». بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع عبر حسابها في منصة «فيسبوك».



وأكد أبو قصرة خلال لقائه الطلاب أهمية الدور الملقى على عاتقهم في تمثيل وطنهم تمثيلا يليق بالمؤسسة العسكرية السورية، كما ووجه جملة من التوصيات والإرشادات التي تحفزهم على الارتقاء بأدائهم العلمي والمهني إلى أعلى المستويات.