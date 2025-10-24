دانت الكويت ودول عربية وإسلامية تصديق «الكنيست» الإسرائيلي على مشروعي قانون بفرض السيادة على كامل الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أراضي الضفة.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية وضم كلا من: الكويت ومصر وفلسطين والأردن والسعودية وقطر وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي وإندونيسيا وباكستان وتركيا وغامبيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.



وأكد البيان أن هذا التصديق يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار رقم (2334) الذي يدين كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.



وأوضح أن هذه الخطوة تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.



وجدد البيان التأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي شدد على وجوب التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي وضمان حصول السكان الفلسطينيين على احتياجاتهم الأساسية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بخاصة تلك المقدمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وأشار البيان إلى تأكيد المحكمة على حظر استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب ودانت منع اسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، محذرة من التهجير القسري وفرض ظروف معيشية لا تحتمل على المدنيين الفلسطينيين.



كما لفت إلى تأكيد محكمة العدل الدولية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولفت إلى موقف مجلس الأمن الذي اعتبر ادعاء إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية باطلا وملغى، مجددا رفضه ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات (أونروا)» الذي يشمل القدس الشرقية.



وحذر البيان من استمرار السياسات والممارسات الأحادية وغير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بإيقاف إجراءاته غير الشرعية.



وأعاد البيان التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتم إلا عبر تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه.