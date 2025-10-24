أعلنت اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات في الكاميرون أمس فوز الرئيس المنتهية ولايته بول بيا بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 53.66% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي فيما رفض مرشح المعارضة إسحاق تشيروما بكاري النتائج المعلنة.



وقالت اللجنة في بيان إن تشيروما بكاري حصل على 35.19% من الأصوات يليه المرشح كابرال ليبي بنسبة 3.41% ثم بيلو بوبا مايغاري بنسبة 2.45%.



وسارع تشيروما بكاري إلى الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفض النتائج واعتبر نفسه «الفائز الحقيقي» مؤكدا أنه حصل على 54.8% من الأصوات مقابل 31.3% فقط للرئيس بول بيا. ويأتي هذا الجدل في وقت يسود فيه ترقب وغموض المشهد السياسي الكاميروني إذ لم يصدر عن الرئيس بول بيا أي تعليق رسمي حتى الآن فيما يترقب المواطنون قرار المجلس الدستوري الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 27 أكتوبر الجاري.