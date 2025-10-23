التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد البارونة جينيفر تشابمان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية وأفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ22 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة، والتي تعقد أعمالها في العاصمة البريطانية لندن.

هذا، وقد تم خلال اللقاء مناقشة الشراكة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في مجالي العمل الإنساني والتنمية الدولية، وسبل تعزيزهما لدعم ومساعدة المجتمعات المنكوبة والمتضررة في المنطقة، كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.