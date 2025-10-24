تشهد المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم قمة من العيار الثقيل، بين الاتحاد حامل اللقب وضيفه الهلال اليوم الجمعة على ملعب الإنماء في جدة.



ولم تكن بداية الموسم كما يرغب عشاق الفريقين، فخسر الاتحاد 5 نقاط في آخر مباراتين، بموازاة التخلي عن مدربه الفرنسي لوران بلان واستبداله بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو.



وعاد «العميد» من أرض الشرطة العراقي بفوز كبير 4-1 الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة. أما الهلال فتعادل مرتين في الدوري، قبل أن يعود إلى سكة الفوز في آخر جولتين ويحقق فوزا مهما على السد القطري 3-1 الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال.



ويتفوق الهلال في المواجهات مع الاتحاد، إذ حقق 17 فوزا في 34 مباراة مقابل 7 خسارات.



ويحتل «الزعيم» المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر الذي حقق العلامة الكاملة، ومتقدما على الاتحاد الخامس بفارق نقطة.



وبعد تعثر الاتحاد بالخسارة أمام النصر 0-2 والإطاحة ببلان، لم يظهر الفريق بالصورة المتوقعة أمام الفيحاء الذي فرض عليه التعادل 1-1.



ومن المنتظر أن يستعيد الاتحاد قائده الفرنسي كريم بنزيمة والهولندي ستيفن بيرخفين اللذين غابا عن آخر مباراة بداعي الإصابة، لينضما إلى بقية المجموعة التي يبرز فيها الجزائري حسام عوار والفرنسيان نغولو كانتي وموسى ديابي والبرازيلي فابينيو.



في المقابل، أراح مدرب الهلال الإيطالي سيموني إينزاغي بعض العناصر الأساسية في مباراته الأخيرة تفاديا للإرهاق.



ووجه إينزاغي صدمة للجماهير، بعدما كشف عن غياب سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، لعدم تعافيه من الإصابة. ويضم الهلال نخبة من العناصر المميزة، أمثال الحارس المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي تيو هيرنانديز والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والأوروغوياني داروين نونييس، والبرازيلي مالكوم.



إلى ذلك، يستهدف النصر الحفاظ على الصدارة بالعلامة الكاملة عندما يحل ضيفا ثقيلا على الحزم الثاني عشر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة غدا السبت في ختام المرحلة.



وفي وقت يتربص القادسية وراء النصر بنقطتين، يبحث الأخير عن فوز يعزز ثقته قبل موقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد الثلاثاء المقبل في مسابقة كأس الملك.