

حقق كل من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الفوز الثالث تواليا في دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز الأول الصعب على يوفنتوس الإيطالي 1-0، والثاني العريض على كلوب بروج البلجيكي 4-0، في حين خرج ليفربول الإنجليزي من دوامة 4 هزائم متتالية بفوز ساحق عل آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1.



على ملعب سانتياغو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم بالفوز على يوفنتوس بهدف نظيف في إحدى المباريات الكلاسيكية في دوري الأبطال.



ويدين «الملكي» بفوزه إلى هدف الإنجليزي جود بيلينغهام (57)، رافعا رصيد فريقه إلى تسع نقاط، فيما لا يزال يوفنتوس من دون أي فوز مع نقطتين في المركز 25.



وعلى ملعب «اليانتس أرينا»، تابع بايرن عروضه الهجومية القوية واتخم شباك ضيفه كلوب بروج برباعية نظيفة محققا فوزه الثالث تواليا.



وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنجليزي هاري كين (14) والكولومبي لويس دياز (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).



ورفع بايرن رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد.



فوز كبير لليفربول



وأوقف ليفربول بطل إنجلترا سلسلة من 4 هزائم تواليا ليخرج بفوز عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1.



وسجل الفرنسي أوغو ايكيتيكيه (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي ابراهيما كوناتيه (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك تسوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد أن تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).



وقرر مدرب ليفربول الهولندي آرني سلوت عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح أساسيا بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وأشرك مكانه ايكيتيكيه مهاجم فرانكفورت السابق ليلعب إلى جانب السويدي الكسندر أيزاك المنتقل اليه بمبلغ ضخم في مطلع الموسم الحالي قادما من نيوكاسل.



وفي أبرز المباريات الاخرى، سحق تشلسي الانجليزي ضيفه أياكس أمستردام الهولندي المنقوص 5-1.



واستغل سبورتينغ البرتغالي النقص العددي ايضا في صفوف ضيفه مرسيليا الفرنسي ليقلب النتيجة في صالحه إلى فوز 2-1.



وقاد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين غلطة سراي التركي إلى الفوز على بودو غلميت النرويجي 3-1. وتعادل موناكو الفرنسي مع توتنهام الانجليزي سلبا.