

يخوض ليفربول اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على برينتفورد غدا السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب «البريمييرليغ» برصيد (15 نقطة)، ويسعى لتصحيح أوضاعه بعد 3 خسائر متتالية في المسابقة المحلية. ويلعب غدا كذلك تشلسي (الخامس برصيد 14 نقطة) مع سندرلاند (السابع برصيد 14 نقطة أيضا) في مواجهة منتظرة نظرا لقوة الفريقين هذا الموسم، ويلتقي نيوكاسل فولام، ومان يونايتد مع برايتون. وتفتتح المرحلة اليوم، حيث يلتقي ليدز يونايتد مع وست هام.



إسبانيا



تنطلق اليوم منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني بلقاء وحيد يجمع بين ريال سوسييداد وضيفه إشبيلية، فيما تستكمل المباريات غدا بمواجهات جيرونا مع ريال أوفييدو، وإسبانيول مع إلتشي، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، وفالنسيا مع فياريال.



إيطاليا



يسعى ميلان للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي عندما يستضيف بيسا اليوم في افتتاح المرحلة الثامنة من المسابقة. ويتصدر «الروسونيري» ترتيب المسابقة حاليا برصيد 16 نقطة، فيما يقبع بيسا في المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط. وتقام غدا مباراة قمة تجمع بين نابولي وضيفه إنتر، اللذان يحتلان المركزين الثالث والثاني على الترتيب برصيد 15 نقطة لكل منهما. ويتواجه غدا كذلك بارما مع كومو، وأودينيزي مع ليتشي، وكريمونيسي مع أتالانتا.



ألمانيا



يأمل بايرن ميونيخ مواصلة سلسلة الانتصارات القياسية المتتالية عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني. ويلتقي غدا آينتراخت فرانكفورت مع سانت باولي، وأوغسبورغ مع لايبزيغ، وهامبورغ مع فولفسبورغ، وهوفنهايم مع هايدنهايم، وبوروسيا دورتموند مع كولن، فيما تفتتح المرحلة اليوم بمواجهة واحدة يلتقي خلالها فيردر بريمن مع يونيون برلين.



فرنسا



يطمح باريس سان جرمان لتجاوز عثراته المحلية عندما يحل ضيفا على بريست غدا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. ويلتقي غدا كذلك موناكو مع تولوز، ولانس مع مرسيليا.



وتبدأ مباريات المرحلة اليوم بمباراة تجمع بين «باريس إف سي» مع نانت.