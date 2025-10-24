استنكر الرئيس جوزف عون «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها استهداف البقاع بالقرب من المدارس».



وشدد رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، على أن «لبنان يواصل مطالبته الولايات المتحدة وفرنسا التدخل لدى إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وتطبيق الاتفاق الذي كان تم التوصل اليه لوقف الأعمال العدائية».



كما تحدث الرئيس نواف سلام في الجلسة عن الانتخابات النيابية مجددا «التزام الحكومة بإجرائها في موعدها». ولفت إلى أن «ما يقال من أن الحكومة هي التي ستكون مسؤولة عن مخاطر تأجيل الانتخابات في حال عدم إصدارها المراسيم المطلوبة لتطبيق القانون الحالي أو في حال عدم إرسالها مشروع قانون جديد إلى المجلس النيابي هو كلام مردود».



وأضاف: «اتخذنا في الحكومة قرارا بناء على تقرير اللجنة النيابية الفرعية ينص على أن القانون الانتخابي بوضعه الحالي يشوبه الغموض ومعطياته غير كافية لتتمكن الحكومة من إصدار المراسيم المطلوبة لتطبيق توزيع المقاعد الـ6 المخصصة للمنتشرين. وبناء عليه أبلغ وزير الداخلية اللجان النيابية بحضور وزير الخارجية استحالة قيام الحكومة بهذا الأمر، وبالتالي تركه في عهدة مجلس النواب لإزالة الغموض القائم في التشريع، ما يعني أن المسؤولية تقع على مجلس النواب».



وفي مقررات مجلس الوزراء التي تلاها وزير الإعلام بول مرقص، إعلان الإقفال في 1 و2 ديسمبر المقبلين للمساهمة في نجاح زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان. ومن المقررات الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال انيرجي وقطر للطاقة وENI الإيطالية. وأقر تعيينات في الأسواق المالية وفي مجلس إدارة مرفأ طرابلس وفي الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.



كما أبرمت الحكومة الاتفاقية مع قبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ـ القبرصية.