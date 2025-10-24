

الرضاعة



هل يجوز آخذ تخفيف عمل وأنا لا أرضّع رضاعة طبيعية مع علم مسؤولتي بالعمل وموافقتها؟



٭ لا، نص المادة «لرضاعة طفلها»، هذا الأصل إلا إذا كان مقصد المادة العناية بالطفل خلال أول عامين، وخرجت من العمل لهذا الغرض.



راتب لم يقبض



لدي رواتب عند شركة لم تدفع لي وتقيد بحسابي لديهم بسبب عدم إمكانية الشركة الدفع حالياً، هل عليها زكاة؟



٭ لا زكاة فيها لعدم قبضك إياها.



الأناشيد



هل يجوز سماع الأناشيد التي بها أصوات بشرية تشبه الإيقاع والموسيقى، ولكن تقدر تميزهم؟



٭ لا بأس بسماع الأناشيد التي فيها أصوات بشرية ولا تصاحبها موسيقى، فالأصوات البشرية أصل مباح ومنها الهمهمة والموسيقى محرمة.



ماركة لاكوست



ماركة لها شعار تمساح في الرسمة نقطة عين إذا أتيت بموس وشقيت الخيوط التي عند العين شوشته، عادي؟



٭ إذا أصبح كالظل فلا بأس، وإلا فلا.



تغطية الوجه



ما رأيك بحكم تغطية الوجه؟ هل هو فرض أم بدعة؟



٭مستحب لغير أمهات المؤمنين لقول الله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال ابن عباس وابن عمر وأم المؤمنين: الوجه والكفان.



السائق



هل يجوز ركوب المرأة مع السائق وهل يحتاج إلى محرم ويعتبر خلوة؟



٭ له حكم الخلوة ويمكن أن يرافقها امرأة أو محرم.



دخان الشيشة



هل دخان الشيشة يبطل الإحرام؟



٭ لا أعلم دليلا يبطله، لكن يتضاعف الإثم (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).



سفر البنت بدون محرم



هل يجوز دراسة البنت في الخارج، محرمها سيذهب لترتيب أمورها ويرجع؟



٭ لا تجوز إقامتها بلا محرم فهي أعظم مفسدة من سفرها بلا محرم.



الفيزا



هل يجوز أخذ فيزا من بنك إسلامي؟



٭ الفيزا أنواع: هل هي قرض أم يخصم من حسابك مباشرة.



1 - إن كان يخصم من الحساب مباشرة فلا بأس، إذ لا شبهة ربوية فيه، فالأجر مقابل الخدمة.



2 - أما إذا كان قرضا ويخصم منه شهريا بعد قرضه فهو ربا.



3 - وإذا كان قرضا ويخصم منه ولو لم يقترض فهو أشد، إذ يخصم منك بسبب عقد القرض.



إدراك ركعة مع الإمام



إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا وركعت معاه هل تعتبر لي ركعة؟



٭ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وزيد.