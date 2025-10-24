

وحشيّ كان مولى لأحد سادة قريش، حرّضته زوجة سيده على قتل الصحابي الجليل حمزة بن عبدالمطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. استخفى له خلف حجر، ثم رماه بحربته التي لم تكن تخطئ، وقتله.



بعد فتح مكة، وفد وحشيّ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «غيّب عني وجهك يا وحشي، لا أراك»، فلم يره النبي بعدها حتى قبضه الله.



شارك وحشي في قتال مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة، ورمى مسيلمة بحربته التي قتل بها حمزة.



كان يقول: «قتلت بحربتي هذه خير الناس في الجاهلية - حمزة، وشر الناس في الإسلام مسيلمة الكذاب». سكن وحشي مدينة حمص في الشام وتوفي بها.