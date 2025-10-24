

سورة المجادلة سورة عظيمة والقرآن عظيم، وهي مفتتح الجزء الثالث والعشرين من كتاب الله عز وجل، ومن أسماء السورة الكريمة تُنطق بالكسر وتنطق بالفتح، فيقال سورة المُجادِلة، ويقال سورة المُجادَلة، ومن أسمائها أيضا وأسماء الآيات وأسماء السور التوقيفية وهي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، ومن أسماء هذه السورة قد سمع والسورة مدنية نزلت في صحابية من الصحابيات العابدات، وهذه الصحابية التي لا يخفى على شريف علمكم سبب نزول هذه السورة الكريمة، ولكننا نتذكر حتى نعيش سبب النزول.



سبب النزول



يقول الإمام أحمد: إن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله، فيّ وفي أوس بن الصامت - أي زوجها - أنزل الله صدر سورة المجادلة، التي قال الله عز وجل فيها:



(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) (المجادلة 1).



تقول خولة رضي الله عنها: كنت عند زوجي، وكان شيخا كبيرا، قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب، فقال: «أنت علي كظهر أمي»، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني عن نفسي - يعني كأنه نسي ما رماه عليها من قبل.



قالت: فقلت له: كلا، والذي نفسي بيده، لا تخلص إليّ، وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، فامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، ثم خرجت الى بعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابا - يعني استعارت عباية جارتها - ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت من زوجي، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه.



قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه».



قالت: فوالله ما برحت حتى نزل فيّ القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سُري عنه، كما نعلم أن نزول الوحي كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفصد جبينه عرقا، وكان يثقل جسده صلى الله عليه وسلم ، تقول ثم سري عنه، فقال لي: «يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك».



ثم قرأ علي قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) (المجادلة 1).



أسماؤه العُلى



في هذه السورة الكريمة، في مفتتحها، الله عز وجل يخاطبنا بأسمائه العُلى، باسمه الأعلى، لفظ الجلالة «الله»، الذي حوى كل الأسماء والصفات العليا.



يُظهر الله عز وجل اسمه «الله»، ولم يقل إنه سميع بصير فقط، حتى يربي المهابة في القلوب.



ليس ذلك فحسب، بل ان سورة المجادلة لا تخلو فيها آية واحدة من لفظ الجلالة «الله».



فهي السورة الوحيدة في كتاب الله التي تكرر فيها لفظ الجلالة «الله» في كل آية، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لكل مهموم: «أنا وليك»، ويقول لكل مكلوم: «أنا ربك»، «أنا الذي أسمع، وأنا الذي أبصر، وأنا الذي أجيب».

(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

