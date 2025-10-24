

ضمن جهوده التوعوية المستمرة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، نظم البنك التجاري الكويتي يوما خاصا للموظفين من خلال أنشطة متنوعة، حيث قام بتوفير فحوصات عامة للموظفين بالتعاون مع «مستشفى المواساة الجديد»، وتواجد مقهى «Lumiere Cafe» في الساحة الخلفية لمبنى البنك الرئيسي لتقديم خصومات للموظفين.



كما قام البنك، بالتعاون مع جهات مختلفة من عدة مجالات صحية ورياضية، بتقديم خصم خاص للموظفات، حيث هدفت هذه الأنشطة والفعاليات إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وتشجيع الممارسات الصحية التي تعود بالمنفعة على الجميع.



وفي تعقيبها على جهود البنك التوعوية في المجالات الصحية، قالت أماني الورع - نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك: يولي البنك اهتماما كبيرا بمكافحة الأمراض بصفة عامة ومرض السرطان بصفة خاصة، وذلك من خلال برامج توعوية تنسجم مع سياسته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية لتوعية المجتمع والمرأة وموظفاته بشكل خاص، حيث يشجعهن على القيام بالكشف المبكر للوقاية من هذا المرض إيمانا منه بأن الوقاية خير من العلاج.



ويتزايد الاهتمام بالتوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر كونه يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بسرطان الثدي التي تطلقها منظمة الصحة العالمية في شهر أكتوبر من كل عام في مختلف أنحاء العالم لتعزيز جهود مكافحة هذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته.



واختتمت أماني الورع حديثها مؤكدة أن الأنشطة والفعاليات التوعوية التي ينظمها البنك تهدف إلى تحفيز الموظفين لإجراء الفحوصات المبكرة لاكتشاف أي أمراض مزمنة والاطمئنان على الصحة العامة بما يؤكد التزام البنك بدعم وتعزيز الصحة العامة ونشر التوعية حول الأمراض الخطيرة.