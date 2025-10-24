

اختتمت كلية الكويت التقنية ktech فعاليات شهر التوعية بصحة المرأة، ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع الكشف المبكر للحفاظ على صحة وسلامة المرأة.



وتزينت الكلية باللون الوردي بمشاركة طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، حيث أقام أحد أندية الطلبة، نادي المجتمع، مجموعة من الأنشطة التفاعلية للطالبات، تضمنت توزيع الورود والحلويات باللون الوردي، إلى جانب أن كل طالبة تكتب كلمات تعبر عن الامتنان والتقدير لكل امرأة.



وأضاءت كلية الكويت التقنية ktech مبناها باللون الوردي طوال شهر أكتوبر كرمز للتضامن مع صحة المرأة تأكيدا على حرصه على نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر.



كما شملت الفعالية خلال الشهر التركيز على موظفات الكلية، حيث تم توزيع الورود الوردية عليهن، في لفتة رمزية تعبر عن تقدير الكلية لدور المرأة وتشجع على أهمية العناية بالصحة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الكلية بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للبرامج التي تعنى بصحة وتمكين المرأة ومشاركة الطلبة في هذه الفعاليات التوعوية خلال السنة الدراسية لنشر الوعي والمعرفة كالتزام للمجتمع وإلى بناء الوعي والحفاظ على الصحة.