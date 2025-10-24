

في إطار دورها المجتمعي والتنموي الرائد، أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن مساهمتها بمبلغ 100 ألف دينار كويتي دعما لحملة الغارمين التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، الهادفة إلى مساعدة المواطنين المتعثرين ماليا وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الكويتية المحتاجة.



وجرى تسليم الشيك إلى وكيل وزارة الشؤون د.خالد العجمي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العمر، والأمين العام للجمعية حمد العلي، ونائب الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري.



وأشاد د.خالد العجمي بالجهود المتميزة التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية في تعزيز قيم العطاء والتنمية المستدامة، مؤكدا أن شهادتنا فيكم مجروحة، وأن ما تقدمه مؤسسات العمل الخيري في الكويت يمثل فخرا وواجهة مشرفة للبلاد.



وقال العجمي: نتطلع في قادم الأيام إلى مزيد من التنسيق والترتيب في كل ما يخص العمل الخيري، فهدفنا المشترك هو تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتناسب مع مكانة الكويت ومبادئها الإنسانية، وأي ملاحظات موجودة نحن على أتم الاستعداد لتداركها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، فعملنا مبني على التكامل لا التنافس.



وختم تصريحه بالقول: العمل الخيري الكويتي هو مفخرة حقيقية للوطن، أينما ذهبنا نجد الكويت سباقة في الخير، وهذا يحملنا مسؤولية تاريخية أمام الله بأن نحافظ على هذا النهج ونقدمه بأفضل صورة. بدوره، أكد محمد العمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لنهج الجمعية ومؤسساتها في مد يد العون للمحتاجين داخل الكويت، وترسيخ مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي.



وقال العمر: نؤمن في جمعية الإصلاح الاجتماعي بأن التكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو حجر الأساس لبناء وطن متماسك ومتعاطف ومساهمة نماء الخيرية في حملة الغارمين تعكس إيماننا العميق بأن دعم الإنسان هو الاستثمار الأجمل في المستقبل.



من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي: إن جمعية الإصلاح ومنظوماتها الخيرية كانت وما زالت قريبة من هموم الناس، حاضرة في كل ميدان إنساني.