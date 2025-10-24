الرفيع: أسعار رمزية وتجربة ترفيهية تلائم جميع الأعمار

أشكناني: 22 لعبة مجانية للأطفال وفعاليات يومية على المسرح العملاق



محمد راتب



أطلقت شركة المشروعات السياحية موسمها الشتوي الجديد لمدينة الألعاب «لونا بارك» في حديقة جنوب الصباحية، مؤكدة أنها تقدم في هذا الموسم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة.



ويضم مشروع «لونا بارك» أكثر من 22 لعبة مخصصة للكبار، وأكثر من 22 لعبة مجانية للأطفال، إضافة إلى مجموعة من الاستعراضات الترفيهية للصغار، ومطاعم وكافيهات متنوعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف زائر يوميا ومساحة كلية تبلغ 107 آلاف متر مربع.



وقال مدير إدارة التسويق في شركة المشروعات السياحية عبدالله الرفيع: نحن في شركة المشروعات السياحية يسعدنا افتتاح مشروع «لونا بارك الكويت» بالتعاون مع شركة مجك لاند، موضحا أن هذا المشروع يعد ضمن رؤية الشركة في تحويل المرافق الترفيهية إلى مرافق سياحية تواكب التطور العالمي.



وأضاف أن من أبرز التغييرات التي شهدها المشروع تركيز الشركة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 سنة، حيث تم تخصيص 22 لعبة مجانية لهم ضمن قيمة التذكرة البالغة دينارين فقط، إلى جانب ألعاب للكبار بأسعار رمزية خارج قيمة التذكرة.



ولفت الرفيع إلى أن هذا الموسم شهد خفضا كبيرا في أسعار التذاكر، داعيا الجمهور إلى زيارة حديقة جنوب الصباحية التي تمتاز ببحيرتها الجميلة ومطاعمها ومقاهيها الشعبية، وأجوائها العائلية المريحة، إضافة إلى الحفلات والمسرح الذي سيشهد فعاليات وحفلات غنائية مجانية يتم الإعلان عنها لاحقا.



وأشار إلى أن الحجز يتم عبر تطبيق شركة المشروعات السياحية الذي يشمل جميع المشاريع التابعة للشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن الرصيد في التطبيق موحد لجميع مشاريع الشركة.



وأكد الرفيع أن الحديقة تحتوي على 35 فرصة استثمارية للشباب تشمل المطاعم والمقاهي وبيع التجزئة، وتضم نحو 50 لعبة متنوعة تناسب جميع الأعمار، مشيرا إلى أن «الشعب الكويتي يستاهل، وهذا أقل ما نقدمه له».



من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في «لونا بارك» يعقوب أشكناني إن الحديقة تستقبل الزوار يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال الموسم، مبينا أن قيمة التذكرة ديناران فقط وتشمل 22 لعبة مجانية للأطفال و27 لعبة للكبار.



وأوضح أشكناني أن الموسم الحالي يتميز بوجود المقهى الشعبي، والسوق الصيني، و«لونا بازار» الذي يأخذ شكل الهرم الكبير، إضافة إلى مسرح عملاق يستوعب نحو 3000 شخص تقام عليه حفلات وفعاليات فنية متنوعة.



وأضاف أن الموسم سيشهد كذلك مشاريع شبابية ومنزلية لعرض وبيع العطور والإكسسوارات وغيرها من المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن إدارة الحديقة تولي السلامة اهتماما كبيرا، حيث تم تدريب جميع المشرفين على معايير الأمان الخاصة بكل لعبة، مع وجود عيادة طبية ومراكز لوزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام داخل الحديقة.



وشهد حفل الافتتاح فعاليات ترفيهية تواصلت على مدار اليوم، وسط مساحات خضراء مخصصة للاسترخاء، إضافة إلى سمرات وعروض حية أضفت أجواء من المتعة والمرح.



ويبلغ سعر تذكرة الدخول دينارين كويتيين فقط، ويمكن للزوار حجز تذاكرهم عبر تطبيق شركة المشروعات السياحية أو من خلال الاتصال على الرقم 254.