بالتعاون مع مجموعة الشايع.. إطلاق 3 محلات جديدة في دبي مطلع 2026 أولها في دبي مول خلال مارس المقبل



ندى أبونصر



أعلنت برايمارك، شركة الأزياء الرائدة عالميا في مجال تجارة التجزئة، أمس، عن افتتاح أول محلاتها على الإطلاق في الشرق الأوسط في غراند بلازا ـ الأفنيوز في الكويت، بالشراكة مع مجموعة الشايع الشركة الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية. ويمثل هذا الفرع أول محلات برايمارك التي تعمل وفقا لحقوق الامتياز التجاري، والسوق الثامن عشر للعلامة على مستوى العالم.



استقطب حفل الافتتاح آلاف الزوار الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة المميزة، حيث يمتد المحل على مساحة تزيد على 60.000 قدم مربعة موزعة على طابقين، ويوفر أكثر من 350 فرصة عمل.



لقد كان افتتاح أول محل لبرايمارك في الشرق الأوسط حدثا طال انتظاره من قبل المتسوقين في الكويت، الذين يعرفون العلامة جيدا من خلال تجاربهم في المملكة المتحدة وأوروبا. واليوم، أصبح بإمكان عشاق برايمارك التسوق محليا للاستمتاع بتشكيلاتها الواسعة التي تجمع بين أحدث صيحات الموضة والاحتياجات اليومية بأسعار مذهلة في فئات الأزياء النسائية والرجالية وأزياء الأطفال والمستلزمات المنزلية ومنتجات الجمال.



ويضم المحل مجموعة متنوعة من التعاونات الحصرية مع علامات عالمية مثل ديزني التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة، إلى جانب تشكيلات الأزياء الواسعة التي تشمل تعاونها مع المدونة الإسبانية باولا إشيفاريا، بالإضافة إلى مجموعة The Edit المميزة التي تقدم تصاميم عصرية بقيمة استثنائية للنساء والرجال والمنازل والأطفال على حد سواء.



وبهذه المناسبة، قال أوين تونغ ـ الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة برايمارك «سعدنا أن نفتتح أبوابنا اليوم (أمس) في الأفنيوز ـ الكويت، إحدى أبرز وجهات التسوق في المنطقة، احتفالا بأول حضور لنا في الشرق الأوسط. لقد كان من الرائع مشاهدة تفاعل الزبائن الذين تمكنوا أخيرا من الحصول على الأزياء العصرية والمستلزمات اليومية التي تشتهر بها برايمارك. تمثل الكويت أول سوق امتياز لنا والبلد الثامن عشر عالميا، ويسعدنا تحقيق ذلك بالشراكة مع مجموعة الشايع. نحن واثقون بأن قوة علامتنا التجارية وقيمنا المتميزة، إلى جانب خبرة الشايع العميقة في السوق المحلي، تجعل من هذا الافتتاح خطوة مهمة في مسيرة نمو واعدة».



من جهته، قال جون هادن ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع «منذ الإعلان عن شراكتنا مع برايمارك قبل عام، عملنا بجد لافتتاح أول محلاتنا هنا في وطن الشايع، الكويت، وكانت استجابة الزبائن مذهلة حقا ـ شكرا لزبائننا في الكويت على الدعم الرائع! نحن فخورون للغاية بالعمل مع برايمارك لتحقيق ذلك، ويمثل اليوم بداية رحلة رائعة جديدة لجلب هذه العلامة التجارية إلى الزبائن في جميع أنحاء المنطقة». وبعد الإعلان عن شراكتهما الاستراتيجية في سبتمبر 2024، أكدت برايمارك ومجموعة الشايع أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح ثلاثة محلات جديدة في دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تبدأ من دبي مول في شهر مارس، تليها سيتي سنتر مردف ومول الإمارات، مع خطط مستقبلية لتوسيع شبكة محلات العلامة في أسواق أخرى بالمنطقة.



وبعد أكثر من 55 عاما من النجاح، تواصل برايمارك التوسع في أسواق جديدة وحالية، حيث تشمل خططها افتتاح أول محل رئيسي لها في مانهاتن ـ نيويورك عام 2026، بعد احتفالها هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقها في السوق الأميركية. وتدير برايمارك اليوم 475 محلا في 18 دولة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.