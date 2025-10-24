في رحلة مفعمة بالمغامرات واجتياز المدن الصاخبة والمناظر الطبيعية الهادئة، اختتمت بنجاح فعالية «الرحلة العالمية» لاختبار القيادة من LEPAS إحدى علامات السيارات التابعة لمجموعة «شيري الصينية» في السادس عشر من أكتوبر بمدينة ووهو بمقاطعة آنهوي، لتشكل مقدمة لقصة العلامة التجارية في قمة مجموعة شيري الدولية لعام 2025. وقد شاركت مجموعة البابطين الموزع الرسمي لعلامة LEPAS في الكويت في هذه الفعالية وذلك بإرسال محمد الكندري وعلي العوضي اثنين من أبرز قادة المؤثرين الكويتيين على منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في التجربة الميدانية التي امتدت لأكثر من 900 كيلومتر شملت مدن شنغهاي وسوتشو وموقانشان وشوانتشنغ وووهو.



وكانت الرحلة بمنزلة تجربة غامرة لاستكشاف القوة الاستثنائية لسيارة LEPAS L8، التي جسدت مفهوم القيادة الأنيقة وأبرزت مكانة LEPAS مدى جاهزيتها لتنافس قوة في سوق السيارات على مستوى العالم بشكل عام والكويت بشكل خاص.



وفي القسم الخاص بمدينة شنغهاي، ركز الضيوف على ظروف القيادة داخل المدينة وتجارب التسارع، حيث أثارت LEPAS L8 إعجاب الجميع بانطلاقتها السلسة ومقصورتها الواسعة ومقاعدها المريحة، إضافة إلى نظام الصوت الفاخر من سوني«SONY» الذي يعزز تجربة القيادة الراقية، معبرا عن أناقة الحياة الحضرية. وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى سوتشو، قدم نظام القيادة المساعدة المتقدمة (ACC) رحلة مريحة أبرزت مدى التطور التقني.



أما على الطرق الجبلية المتعرجة في هنقانشان، فقد أظهرت LEPAS L8 استجابة دقيقة في القوة وتوازنا مثاليا في التوجيه، مما أتاح تحكما سهلا حتى في التضاريس المعقدة. وفي موقع التخييم هنقانشان، وتحت أضواء السقف، اجتمع الضيوف لتبادل تجاربهم وسط جمال الطبيعة وهدوء الجبال.



وعند دخول القافلة إلى تلال شوانتشنغ المتموجة، أظهرت السيارة ثباتا ومدى قيادة متميزين، مكنا المشاركين من الاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية في جنوب آنهوي Anhui.



وعند الوصول إلى ووهو، انطلقت القافلة على الطرق النهرية الخلابة حيث توقف الضيوف لالتقاط الصور قبل ختام الرحلة. وفي نقطة الوصول، أظهرت أنظمة الاصطفاف التلقائي (APA) والاصطفاف عن بعد (RPA) روعة التقنية وسهولة الاستخدام، ليختتم المشهد على ضفاف نهر ووهو المميز بلونه «البرتقالي النهري» في نهاية فريدة لهذه الرحلة الفريدة.



لم تقتصر الرحلة العالمية لتجربة القيادة على اختبار الأداء في مختلف ظروف الطرق فحسب، بل دمجت أيضا بين مشاهد الحياة العصرية مثل التخييم الجبلي والاستكشاف الحضري، مما جعلها عرضا مكثفا لإمكانات سيارات LEPAS وتجسيدا عميقا لفلسفة المشاركة والتجربة الحياتية لمستخدمي السيارة.



وتنظر LEPAS إلى المستقبل برؤية تدمج بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة، لترسخ مفهوم «القيادة الأنيقة» وتساعد كل مستخدم على بدء رحلته الخاصة نحو حياة أكثر أناقة.



وبعد النجاح الكبير الذي حققته محطة الصين، ستواصل LEPAS حضورها المميز خلال قمة مستخدمي شيري الدولية 2025 عبر مجموعة من الفعاليات المثيرة، بما في ذلك الافتتاح الكبير لأول بيت حياة أنيقة من LEPAS في العالم، وفعالية LEPAS DAY، وتجارب القيادة التفاعلية، وأول اختبار سلامة علني لها. كما ستعرض خلال الفعالية مجموعة من المنتجات العصرية ضمن معرض النظام البيئي، إلى جانب روبوت AiMOGA من شيري، لتجسد بذلك التكامل المبتكر بين المنتجات والتقنية وأسلوب الحياة في مجموعة شيري العالمية.