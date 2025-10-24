تأثير المياه الغازية على الغذاء



كشفت دراسة يابانية حديثة عن تأثير تسببه المياه الغازية غير المحلاة على عملية استقلاب الغذاء في الجسم، وأشارت مجلة MJ Nutrition، Prevention & Health إلى أن الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كيوشو اليابانية بينت أن ثاني أكسيد الكربون المذاب في المياه الغازية يمكن أن يعزز سرعة امتصاص الخلايا للغلوكوز.



وتبين للقائمين على الدراسة أن غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية يتحول إلى بيكربونات عند دخوله إلى مجرى الدم، مما يرفع درجة الحموضة داخل خلايا الدم الحمراء وينشط عملية تحلل الغلوكوز، وهي العملية الأيضية الأساسية التي تبدأ بها الخلايا استخدام السكر للحصول على الطاقة.



وقارن الباحثون هذا التأثير بما يحدث خلال جلسات غسيل الكلى، حيث يحفز ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون عملية الأيض الخلوي في كلتا الحالتين، وعلى الرغم من أن الانخفاض في سكر الدم الذي سجلته الدراسة كان طفيفا، فإن الآلية المكتشفة تثبت أن لثاني أكسيد الكربون دورا محتملا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للطاقة.



وأكد العلماء أن المياه الغازية «ليست وسيلة لفقدان الوزن»، لكنها قد تسبب شعورا خفيفا بالشبع وتخفض مستوى الغلوكوز في الدم لفترة قصيرة، ويعتقدون أن هذا التأثير يستحق مزيدا من البحث، خاصة في إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من الاضطرابات الأيضية.



المصدر: «لينتا.رو»