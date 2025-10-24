

في إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الأجهزة الأمنية، كرّم محافظ الجهراء حمد الحبشي نخبة من قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجهراء، تقديرا لجهودهم الميدانية المتميزة ودورهم الفاعل في حفظ الأمن والنظام داخل المحافظة.



وأعرب المحافظ خلال مراسم التكريم عن بالغ تقديره لما يبذله رجال الأمن من تفان وإخلاص وانضباط في أداء واجبهم الوطني، مشيدا بالدعم الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لمنتسبيها، وبالتعاون المستمر بين المحافظة والمديرية في تحقيق منظومة أمنية متكاملة تسهم في استقرار المجتمع وطمأنينة المواطنين.



وأكد أن هذا التكريم يأتي تجسيدا لنهج محافظة الجهراء في دعم وتشجيع الكوادر الأمنية وتحفيزهم على مواصلة العطاء، تقديرا لدورهم المحوري في خدمة الوطن والمواطن.



من جانب آخر، وتحت رعاية وحضور المحافظ، نظّم توجيه التربية الفنية بمنطقة الجهراء التعليمية معرضا فنيا بعنوان «غراس القيم»، وذلك في ديوان عام المحافظة.



ويهدف المعرض، الذي تم تنظيمه بصيغة مسابقة فنية، إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين بمشاركة مدارس محافظة الجهراء من خلال عرض أعمال فنية متميزة قدمها طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.



وأعرب المحافظ في كلمة له عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية، مشيدا بفكرة المعرض وأهدافه التربوية والجمالية، مؤكدا حرص المحافظة على دعم مثل هذه الفعاليات في المستقبل، بما يليق بمكانة الجهراء وطلابها المبدعين.