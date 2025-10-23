أعلن نادي إنتر ميامي الاميركي اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق وهدافه.

وظهر ميسي في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للفريق الاميركي على منصة "X" وهو يجلس على منضدة ويوقع على العقود الجديدة، وذلك بعد الاطلاع عليها، ولكن دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الاميركي للمحترفين أن ليونيل ميسي وقع عقدا مدته 3 مواسم، ينتهي في ديسمبر 2028.

وذكرت شبكة "إيه إس بي إن" الاميركية أن نادي إنتر ميامي بصدد استغلال شهرة ميسي في الترويج للعلامة التجارية لملعبه الجديد، الذي ستنتهي أعمال البناء به وافتتاحه في العام المقبل 2025.

ووفقا لهذا التعاقد الجديد، سيبقى النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، وهو رقم قياسي، بصفوف النادي الاميركي حتى بلوغه 41 عاما.

وسار ليونيل ميسي عكس زميليه السابقين في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، اللذين أعلنا أنهما بصدد اعتزال كرة القدم بانتهاء مشوار إنتر ميامي في الدوري الاميركي هذا الموسم 2025.

وانضم ليو ميسي لصفوف الفريق الاميركي في صيف 2023 قادما بصفقة انتقال حر بعد عامين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتقل إلى صفوفه أيضا بصفقة انتقال حر قادما من برشلونة في صيف 2021.

وخاض النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم الأخيرة 2022 بقميص إنتر ميامي 82 مباراة، سجل خلالها 71 هدفا مع 36 تمريرة حاسمة، وأحرز 6 أهداف من ركلات حرة إضافة إلى 4 أهداف من ركلات جزاء، وتوج بلقبين مع النادي الأمريكي وهما كأس الدوريات ودرع الجماهير.