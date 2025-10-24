توصلت السلطات السورية ومقاتلون فرنسيون إلى اتفاق ينهي التوتر والاشتباكات التي اندلعت في ريف ادلب، وفق ما أفادت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس برس. وينص الاتفاق، الذي اطلعت عليه وكالة الانباء الفرنسية، على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في محافظة إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون من «فرقة الغرباء» بقيادة السنغالي عمر ديابي المعروف بعمر أومسن. ويقيم في المخيم المسمى «مخيم الفرنسيين» عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين يشتبه بمساهمته في تجنيدهم خلال سنوات النزاع السوري، مع أفراد عائلاتهم. ويتهم أومسن بخطف فتاة. وقال مصدر أمني في إدلب، مفضلا عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس «حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود» التي تفضي إلى «وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح الثقيل وفتح المخيم أمام الحكومة السورية».