قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يخطط لزيارة غزة، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن إفراج إسرائيل عن القيادي في حركة «فتح» الفلسطينية مروان البرغوثي المعتقل منذ سنوات في سجون الاحتلال، وذلك ليتولى قيادة القطاع ما بعد الحرب.



وكشف ترامب خلال مقابلة هاتفية مع مجلة «تايم» الأميركية عن رؤيته لمستقبل غزة والمنطقة فيما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. واشار إلى أنه يخطط لزيارة غزة، قائلا: «سأفعل، أجل، سأفعل».



وردا على سؤال بشأن إمكانية أن تواجه حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) الإبادة الكاملة إذا لم تلتزم بالاتفاق، قال ترامب: «بالتأكيد. نعم، سيواجهون مشكلة كبيرة»، مؤكدا أنه ما لم تنزع الحركة سلاحها «علينا التدخل. إن لم يفعلوا».



ولفت الرئيس الاميركي إلى أنه اوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاستمرار في الحرب «لأنه كان من الممكن أن يستمر لسنوات».



وبشأن سعي اسرائيل لضم الضفة الغربية، أكد ترامب: «لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك».



من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في مؤتمر صحافي عقده بمطار بن غوريون أمس في ختام زيارة استمرت يومين لإسرائيل، إن تصويت «الكنيست» على ضم الضفة الغربية «أغضبه» واصفا اياه بأنه «خطوة سياسية غبية للغاية». وأكد فانس بشكل قاطع أن «الضفة الغربية لن تضم من قبل إسرائيل»، مضيفا: «هذا سيبقى موقفنا الثابت. إذا أراد البعض القيام بتصويت رمزي فليفعلوا، لكننا لم نكن راضين عن ذلك إطلاقا».



وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، قال فانس: «يمكننا أن نقول بثقة الآن إن إسرائيل تحترم الهدنة، وكذلك حماس». وأشار إلى أن هناك «استثناءات صغيرة»، مضيفا: «هذا متوقع بعد حرب دامت عامين، لكن الهدنة صامدة حتى الآن، والسلام قائم، ونعمل حاليا على ضمان استمراره على المدى الطويل». وأضاف: «رسالتنا إلى إسرائيل واضحة: افعلوا كل ما بوسعكم للعمل معنا لضمان استدامة هذا السلام».



وأشار فانس إلى أن «قوة الأمن الدولية الجديدة ستتولى قيادة عملية نزع سلاح حماس»، موضحا أن العملية «ستستغرق وقتا وتعتمد بشكل كبير على تركيبة هذه القوة».



وفي السياق، كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نائب الرئيس الأميركي وزوجته استخدما، نظام واقع افتراضي لـ«مراقبة» قطاع غزة، خلال زيارته لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب. ويستخدم هذا النوع من الأنظمة لعرض مشاهد ومحاكاة رقمية تتيح للمستخدم الاطلاع على مناطق معينة بشكل افتراضي.



بدوره، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبيل زيارته لإسرائيل من أن مصادقة «الكنيست» على مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد تعرض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر.



إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية ان إعادة بناء النظام الصحي في غزة يتطلب 7 مليارات دولار على الأقل، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تلتزم إسرائيل بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع.