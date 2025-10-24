توج بيت التمويل الكويتي بجائزة البنك الأكثر ابتكارا في الخدمات المالية الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وذلك ضمن جوائز مجلة «ميد» العالمية للتميز المصرفي وإدارة الثروات والخدمات المالية الخاصة. وجاءت الجائزة تقديرا لمكانة البنك الرائدة في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، ونجاحه في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال نموذج عمل قائم على الابتكار.



وعلى هامش تسلمه الجائزة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، أعرب المدير التنفيذي في إدارة الخدمات الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي ناصر عبدالله السنعوسي عن اعتزازه بهذه الجائزة التي تعد تقديرا لإنجازات البنك ولفريق عمل الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، والذين أسهمت جهودهم وتميزهم في تحقيق هذا النجاح.



وأوضح السنعوسي ان بيت التمويل الكويتي يعد الخيار الأمثل لعملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، حيث يوفر لعملائه باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية عالية الجودة، في مجال الخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المالية الخاصة، والتمويل الإسكاني وتمويل العقارات التجارية، إضافة إلى حلول الخزانة والاستثمار، وحلول عصرية مختلفة في مجال إدارة الاستثمارات، موضحا أن البنك يستند في توفير هذه الحلول الفريدة إلى خبرته العريقة في إدارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري، إضافة إلى شبكته الممتدة التي تتيح للعملاء فرصا استثمارية عالمية، متاحة في الأسواق المحلية والدولية، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



معايير الجائزة



تجدر الإشارة إلى أن مجلة «ميد» ارتكزت في منح الجائزة لبيت التمويل الكويتي على عدة معايير، من بينها نجاحه في إطلاق تطبيق Wealth App الذي يتيح لعملاء بيت التمويل الكويتي من ذوي الملاءة العالية تجربة سلسة ومرنة لإدارة استثماراتهم ومراقبة محفظتهم في الوقت الفعلي، وتلقي الاستشارات التفاعلية الآمنة التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية، كما أصبح بإمكان العملاء تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيق البنك من خلال خدمة «اعرف عميلك» (KYC) مما قلل الحاجة لزيارة فروع البنك لتقديم طلبات تحديث البيانات أو فتح حسابات جديدة ونجح البنك من خلال أتمتة العمليات الروبوتية في تقليل أوقات الاستجابة بنسبة 35%. وفي ظل إقبال أكثر من 70% من عملاء الخدمات المالية الخاصة على التعامل المصرفي الرقمي، حرص بيت التمويل الكويتي على دمج الابتكار في كل عمليات إدارة الثروات.



كما تركز عملية التحكيم لاختيار البنوك المستحقة للجائزة على مدى نجاح البنك في تبني الحلول الرقمية في أعماله، وتطوير نموذج التشغيل والاستثمار ومدى ما يتمتع به البنك من ثقافة الابتكار التي تركز على العميل أولا.



ويعتمد التقييم للمفاضلة بين البنوك المتقدمة للحصول على الجائزة على الأدلة المقدمة والوثائق الداعمة والمعلومات المتاحة للجمهور. ولا يقتصر تقييم «ميد» فقط على الابتكار فحسب، بل يمتد ليشمل مدى استفادة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة منه، مع أخذ النتائج القابلة للقياس التي تم تحقيقها، ومدى توافقها مع احتياجات إدارة الثروات على المدى الطويل في الاعتبار.



وتسلط جوائز البنك الأكثر ابتكارا في الخدمات المالية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2025 الضوء على المؤسسات الرائدة في تفهم الاحتياجات المتشابكة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة وذوي الملاءة المالية العالية والقدرة على تلبيتها، مما يبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرائد عالمي في قطاع إدارة الثروات، وخاصة في ظل ارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من الطلب على الخدمات المصممة خصوصا لهؤلاء العملاء.