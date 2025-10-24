تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات أمس (الخميس)، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها اليوم الجمعة، والتي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سيستقر عند 3.1% خلال سبتمبر، ما يعزز توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل. وفي تعاملات أمس، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 4102.1 دولار للأونصة، بينما استقر السعر الفوري عند 4090.34 دولارا، حيث عكست التحركات موقف الحذر السائد في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستحدد إلى حد كبير مسار السياسة النقدية المقبلة للفيدرالي الأميركي، وبالتالي اتجاه أسعار الذهب في المدى القريب.



وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم الأساسي.



هذا، ويعد الذهب مستفيدا رئيسيا من تراجع أسعار الفائدة، حيث يؤدي لخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وخلال العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 56%، لتسجل مستويات قياسية بلغت 4381.21 دولارا للأونصة يوم الإثنين الماضي، بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، مع توقعات خفض الفائدة، واستمرار البنوك المركزية لزيادة مشترياتها من الذهب كأداة تحوط.